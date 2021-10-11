Компания Merck запросила у американского регулятора одобрение ее препарата от COVID-19 - документ

Фармацевтическая компания Merck в понедельник объявила, что направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на одобрение экстренного применения своего препарата от коронавируса COVID-19.
"Merck и Ridgeback Biotherapeutics (партнер компании - ИФ) сегодня объявили, что Merck подала заявку в FDA на одобрение экстренного применения молнупиравира - экспериментального противовирусного препарата - для лечения легкого и среднего течения COVID-19 у взрослых, которые подвержены риску прогрессирующего и тяжелого заболевания COVID-19, а также госпитализации", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Компания сообщила, что промежуточный анализ третьей фазы клинических испытаний препарата показал - молнупиравир на 50% сокращает риск госпитализации и смерти у пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19.
Ранее сообщалось, что в исследовании приняли участие 775 пациентов с COVID-19 разной степени тяжести, находящиеся в группе повышенного риска в связи с наличием других заболеваний, при которых COVID-19 переносится тяжелее. Никто из участников исследования не был вакцинирован.
Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. То же самое случилось с 14,1% пациентов, получивших плацебо.
В случае, если использование препарата одобрит FDA, он станет первым лекарством от COVID-19 в капсулах. На данный момент все прочие сертифицированные в США лекарства вводятся внутривенно.
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