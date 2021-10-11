Международные резервы Казахстана в сентябре снизились на 3,3%, с начала года - на 4%

Международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, на конец сентября 2021 года составили $90,623 млрд, сообщил Национальный банк Казахстана.

На конец августа международные резервы были равны $93,675 млрд, на конец декабря - $94,381 млрд. Таким образом, за прошлый месяц показатель сократился на 3,3%, с начала года на 4%.

Активы Национального фонда на конец сентября составили $55,059 млрд (снижение за месяц на 3,18%, за 9 месяцев - на 6,27%).

"За прошедший месяц было выделено в виде гарантированного и целевого трансферта в республиканский бюджет 392 млрд тенге. В целях исполнения заявок по трансфертам было продано валютных активов на $913 млн. При этом поступления в фонд за сентябрь в иностранной валюте составили $259 млн", - приведены в сообщении слова заместителя председателя Нацбанка Алии Молдабековой.

Она отметила, что в сентябре на фоне оттока капитала на денежном рынке наблюдалось снижение стоимости как рисковых, так и защитных активов: упали котировки акций, корпоративных облигаций, золота. Незначительно, но снизились цены и на облигации развитых стран. В результате инвестиционный доход за сентябрь сложился отрицательным - "минус" $1,2 млрд (снижение на 2,11%) за счет падения рынка акций на 4,1%, облигаций на - 1,3%, золота - на 4,6%.

По словам Молдабековой, одновременное снижение цен по всем классам активов носит краткосрочный характер, в долгосрочной перспективе стратегическая аллокация активов Нацфонда балансирует риски.

Валовые международные резервы Национального банка на конец сентября составили $35,564 млрд (снижение за месяц на 3,38%, с начала года - на 0,21%), чистые международные резервы - $33,498 млрд (снижение за сентябрь на 3,55%, с начала года - на 4,65%).

"Сокращение резервов произошло в основном за счет снижения стоимости портфеля золота на $800 млн на фоне падения цены на драгметалл на 4,6%, с $1814 до $1731 за унцию, в результате роста доходности казначейских облигаций и укрепления доллара США", - отметила Молдабекова.

Активы Нацбанка в валюте за сентябрь уменьшились на 3,2% - до $13,458 млрд (рост с начала года - на 11,63%).

"Активы в свободно конвертируемой валюте сократились на $446 млн преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах банков второго уровня (коммерческих банков - ИФ), а также выплаты государственного долга Казахстана, которая в сентябре составила $95 млн", - говорит Молдабекова.

Активы в золоте на конец сентября были равны $22,106 млрд (снижение в сентябре на 3,49%, за 9 месяцев - на 6,26%).

Официальный курс на 11 октября - 424,81 тенге/$1.