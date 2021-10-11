AccessBank объявляет тендер на HP 3PAR storage support.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 18.10.2021