БГУ создает систему электронного документооборота

Бакинский государственный университет приобретет у ООО «Infinitech» систему «Электронный документооборот» и подсистему «Управление человеческими ресурсами».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», сгласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 209,45 тыс. манатов.

Х.Насирзаде