БГУ создает систему электронного документооборота

Бакинский государственный университет приобретет у ООО «Infinitech» систему «Электронный документооборот» и подсистему «Управление человеческими ресурсами».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», сгласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 209,45 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
Баку и Белград договорились о военно-техническом сотрудничестве
Гасанов ознакомился с ходом учений ВМС Азербайджана
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и двустороннюю повестку
Цены на нефть сократили подъем, но держатся около многолетних максимумов
Международные резервы Казахстана в сентябре снизились на 3,3%, с начала года - на 4%
НОВАТЭК 27 октября опубликует финрезультаты за III кв. по МСФО
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Личного врача Саакашвили не впустили в тюрьму для осмотра экс-президента Грузии из-за просроченного пропуска
Путин объяснил свой кашель активными занятиями на воздухе в прохладную погоду
Развитие Китая и его сотрудничество с РФ являются угрозой для НАТО - Столтенберг
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями конкурса «Есть идея!»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии