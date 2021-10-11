Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9672 RUR   0.0237 GBR   2.3182 TRY   0.1897

Цена на нефть

08.10 $/bbl   WTI 79.35 +1.34% Brent 82.39 +0.54%

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.10.2021 17:18

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовано в министерство цифрового развития и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О мероприятиях по совершенствованию в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи».

Согласно указу, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовано в министерство цифрового развития и транспорта.

Указ также предусматривает создание ряда публичных юридических лиц (ПЮЛ) при министерстве цифрового развития и транспорта: Агентство информационно-коммуникационных технологий и Агентство инноваций и цифрового развития.

Агентство инноваций и цифрового развития создается путем слияния ЗАО «Национального центра исследований атома», Агентства инноваций и Центра исследований в сфере высоких технологий.

Текст указа опубликован на сайте президента в понедельник.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНИСТЕРСТВО, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]