Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О мероприятиях по совершенствованию в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи».
Согласно указу, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовано в министерство цифрового развития и транспорта.
Указ также предусматривает создание ряда публичных юридических лиц (ПЮЛ) при министерстве цифрового развития и транспорта: Агентство информационно-коммуникационных технологий и Агентство инноваций и цифрового развития.
Агентство инноваций и цифрового развития создается путем слияния ЗАО «Национального центра исследований атома», Агентства инноваций и Центра исследований в сфере высоких технологий.
Текст указа опубликован на сайте президента в понедельник.
Б.Рустамбеков
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