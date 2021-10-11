Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О мероприятиях по совершенствованию в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи».

Согласно указу, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовано в министерство цифрового развития и транспорта.

Указ также предусматривает создание ряда публичных юридических лиц (ПЮЛ) при министерстве цифрового развития и транспорта: Агентство информационно-коммуникационных технологий и Агентство инноваций и цифрового развития.

Агентство инноваций и цифрового развития создается путем слияния ЗАО «Национального центра исследований атома», Агентства инноваций и Центра исследований в сфере высоких технологий.

Текст указа опубликован на сайте президента в понедельник.

Б.Рустамбеков