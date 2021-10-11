В Азербайджане создается Государственное морское и портовое агентство с УК в 6,2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица «Государственное морское и портовое агентство» (ГМПА).
Согласно указу, новое агентство создается при министерстве цифрового развития и транспорта на базе Государственного морского агентства, Центра морской безопасности, а также Управления транспорта и технического обслуживания.
Уставный капитал (УК) ГМПА составляет 6 млн 228,052 тыс. манатов.
ГМПА будет участвовать в формировании, реализации и развитии государственной политики в области морского транспорта на территории Азербайджана, осуществлять регулирование и контроль в этой области, обеспечивать безопасность мореходства, защиту жизни и здоровья людей на море, охрану морской среды, а также принимать меры по обучению моряков, участвовать в государственном регулировании деятельности в морских портах и оказывать услуги, связанные с безопасностью мореплавания (навигация и маяк, проводник, канал, якорь, сборка судов).
Для общего руководства и контроля деятельности Агентства создается правление в составе председателя и трех заместителей.
Кабмину страны поручается в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения о создании Агентства, а также о совершенствовании нормативных правовых актов в области морского транспорта.
Также Кабмину поручено принять меры по финансированию расходов на содержание Агентства в 2021 году в пределах средств, предусмотренных в госбюджете для учреждений, на базе которых создается ГМПА, а в последующие годы принять меры по выделению средств в централизованных расходах госбюджета отдельной строкой.
Текст указа опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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