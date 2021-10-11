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Бизнес и законодательство 11.10.2021 17:32

В Азербайджане создается Фонд развития бизнеса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о совершенствовании управления в сфере государственной поддержки бизнеса.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, объединяются ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и «Фонд поддержки предпринимательства» (SIF) и на их базе создается ПЮЛ «Фонд развития бизнеса» (ABIF).

Целью создания ПЮЛ является: привлечение инвестиций в ненефтяной сектор, оптимизация систему управления в области господдержки бизнеса, усиления координации.

Все имущество АИК и SIF переходит на баланс ABIF.

В обязанности нового фонда будет входить оказание поддержки развития ненефтяного сектора, а также оказание финансовой поддержки бизнесу в этом направлении.

Управлять фондом будет Наблюдательный совет, состоящий из 9 человек, а также правление в составе 5 человек.

Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок представить президенту Азербайджана предложения по возврату льготных кредитов, выданных со стороны SIF субъектам предпринимательства; оздоровлению действующих кредитов и регулирования токсичными активами.

Кабинету министров Азербайджана также поручено подготовить проект устава Фонда и представить предложения по размеру уставного фонда.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]