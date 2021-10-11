В Азербайджане создается Фонд развития бизнеса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о совершенствовании управления в сфере государственной поддержки бизнеса.
Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, объединяются ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и «Фонд поддержки предпринимательства» (SIF) и на их базе создается ПЮЛ «Фонд развития бизнеса» (ABIF).
Целью создания ПЮЛ является: привлечение инвестиций в ненефтяной сектор, оптимизация систему управления в области господдержки бизнеса, усиления координации.
Все имущество АИК и SIF переходит на баланс ABIF.
В обязанности нового фонда будет входить оказание поддержки развития ненефтяного сектора, а также оказание финансовой поддержки бизнесу в этом направлении.
Управлять фондом будет Наблюдательный совет, состоящий из 9 человек, а также правление в составе 5 человек.
Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок представить президенту Азербайджана предложения по возврату льготных кредитов, выданных со стороны SIF субъектам предпринимательства; оздоровлению действующих кредитов и регулирования токсичными активами.
Кабинету министров Азербайджана также поручено подготовить проект устава Фонда и представить предложения по размеру уставного фонда.
Б.Рустамбеков
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