Путин объяснил свой кашель активными занятиями на воздухе в прохладную погоду

Президент России Владимир Путин, комментируя свой кашель в понедельник, сообщил, что с его здоровьем все в порядке, а кашель - следствие занятий на прохладном воздухе.

В понедельник на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса глава государства несколько раз покашливал.

Позднее в этот же день на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель и побеспокоилась о здоровье президента, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит", - отреагировал президент.