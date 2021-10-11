Путин объяснил свой кашель активными занятиями на воздухе в прохладную погоду

Президент России Владимир Путин, комментируя свой кашель в понедельник, сообщил, что с его здоровьем все в порядке, а кашель - следствие занятий на прохладном воздухе.
В понедельник на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса глава государства несколько раз покашливал.
Позднее в этот же день на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель и побеспокоилась о здоровье президента, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.
"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит", - отреагировал президент.
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