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СНГ 11.10.2021 17:58

Путин объяснил свой кашель активными занятиями на воздухе в прохладную погоду

Президент России Владимир Путин, комментируя свой кашель в понедельник, сообщил, что с его здоровьем все в порядке, а кашель - следствие занятий на прохладном воздухе.

В понедельник на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса глава государства несколько раз покашливал.

Позднее в этот же день на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель и побеспокоилась о здоровье президента, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит", - отреагировал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]