Президент Алиев подписал указ о создании Электронной системы в сфере автотранспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании электронной системы «AYNA» с целью повышение качества пассажирских и грузовых перевозок в сфере автомобильного транспорта.
В указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте, отмечается, что целью создания данной системы является повышение качества пассажирских и грузовых перевозок в сфере автомобильного транспорта и расширение применения инновационных решений, оказание услуг в сфере автомобильного транспорта в электронной форме, а также повышение доступности данных.
Кроме этого, создание системы направлено на совершенствование механизмов управления, регулирования и контроля в сфере автомобильного транспорта, повышения качества услуг, предоставляемых автомобильным и пассажирским транспортом, организации международных и внутренних пассажирских и грузовых перевозок в соответствии с передовыми международными требованиями и практиками, а также формирования конкурентоспособного автомобильного транспорта в стране создается ряд ведомств.
Согласно указу, также создается публичное юридическое лицо «Агентство наземного транспорта Азербайджана», в состав которого войдут свыше 20 различных структур, находящихся в настоящее время в подчинении министерств и местных органов исполнительной власти.
Управлять новым агентством будет правление, состоящее из 4 человек.
В рамках указа президенту должны быть представлены предложения по размеру уставного фонда агентства, обеспечения материально-технической базы.
Э.Шафиев
Баку и Белград договорились о военно-техническом сотрудничестве
Гасанов ознакомился с ходом учений ВМС Азербайджана
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и двустороннюю повестку
В Азербайджане зафиксирован суточный спад новых случаев COVID-19
Компания Merck запросила у американского регулятора одобрение ее препарата от COVID-19 - документ
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Личного врача Саакашвили не впустили в тюрьму для осмотра экс-президента Грузии из-за просроченного пропуска
Путин объяснил свой кашель активными занятиями на воздухе в прохладную погоду
Развитие Китая и его сотрудничество с РФ являются угрозой для НАТО - Столтенберг
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями конкурса «Есть идея!»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии