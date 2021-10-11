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Транспорт и связь 11.10.2021 18:06

Президент Алиев подписал указ о создании Электронной системы в сфере автотранспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании электронной системы «AYNA» с целью повышение качества пассажирских и грузовых перевозок в сфере автомобильного транспорта.

В указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте, отмечается, что целью создания данной системы является повышение качества пассажирских и грузовых перевозок в сфере автомобильного транспорта и расширение применения инновационных решений, оказание услуг в сфере автомобильного транспорта в электронной форме, а также повышение доступности данных.

Кроме этого, создание системы направлено на совершенствование механизмов управления, регулирования и контроля в сфере автомобильного транспорта, повышения качества услуг, предоставляемых автомобильным и пассажирским транспортом, организации международных и внутренних пассажирских и грузовых перевозок в соответствии с передовыми международными требованиями и практиками, а также формирования конкурентоспособного автомобильного транспорта в стране создается ряд ведомств.

Согласно указу, также создается публичное юридическое лицо «Агентство наземного транспорта Азербайджана», в состав которого войдут свыше 20 различных структур, находящихся в настоящее время в подчинении министерств и местных органов исполнительной власти.

Управлять новым агентством будет правление, состоящее из 4 человек.

В рамках указа президенту должны быть представлены предложения по размеру уставного фонда агентства, обеспечения материально-технической базы.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]