Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9672 RUR   0.0237 GBR   2.3182 TRY   0.1897

Цена на нефть

08.10 $/bbl   WTI 79.35 +1.34% Brent 82.39 +0.54%

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.10.2021 19:27

Цены на нефть сократили подъем, но держатся около многолетних максимумов

Цены на нефть несколько сократили подъем на торгах в понедельник, но WTI держится около максимумов с октября 2014 года на фоне глобального энергетического кризиса.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед приближением зимы в Северном полушарии, заставляют компании переключаться на использование нефти и нефтепродуктов. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 МСК составляет $83,86 за баррель, что на $1,47 (1,78%) выше цены на закрытие рынка во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,61 (2,03%), до $80,96 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $84,6 за баррель, WTI - до $82,18 за баррель.

Нефть Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть. Эксперты Citigroup полагают, что этот показатель может достигнуть 1 млн баррелей.

Citigroup повысил прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Аналитики банка полагают, что цена может подскочить и до $90 за баррель на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".

В то же время, эксперты Goldman Sachs Group Inc. отмечают возможность замедления темпов глобального экономического подъема, в том числе, из-за скачка цен на энергоносители. Ослабление темпов роста может ослабить спрос на нефть и, соответственно, давление на нефтяной рынок, считают в Goldman Sachs.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть уверенно растут, Brent больше $84 за баррель впервые за 3 года Цены на нефть могут вырасти за неделю на 5%, WTI торгуется у максимума за 7 лет Нефтяные котировки продолжают расти Цены на нефть растут, завершая в плюсе седьмую неделю подряд, Brent - $82,94 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent - $80,62 за баррель Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $80,78 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]