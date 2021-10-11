Цены на нефть сократили подъем, но держатся около многолетних максимумов

Цены на нефть несколько сократили подъем на торгах в понедельник, но WTI держится около максимумов с октября 2014 года на фоне глобального энергетического кризиса.
Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед приближением зимы в Северном полушарии, заставляют компании переключаться на использование нефти и нефтепродуктов. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 МСК составляет $83,86 за баррель, что на $1,47 (1,78%) выше цены на закрытие рынка во вторник.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,61 (2,03%), до $80,96 за баррель.
Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $84,6 за баррель, WTI - до $82,18 за баррель.
Нефть Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.
По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть. Эксперты Citigroup полагают, что этот показатель может достигнуть 1 млн баррелей.
Citigroup повысил прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Аналитики банка полагают, что цена может подскочить и до $90 за баррель на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".
В то же время, эксперты Goldman Sachs Group Inc. отмечают возможность замедления темпов глобального экономического подъема, в том числе, из-за скачка цен на энергоносители. Ослабление темпов роста может ослабить спрос на нефть и, соответственно, давление на нефтяной рынок, считают в Goldman Sachs.
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