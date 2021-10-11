Греция усилит охрану на границе с Турцией для предотвращения миграции нелегалов

Греция усилит охрану на границе с Турцией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, в том числе, связанную с захватом Афганистана "Талибаном", сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).
"Европа не граничит со странами, в которых идет война. И большинство прибывающих людей не подвергаются риску в последней транзитной стране, так что важно заново определить, как работают миграционная политика и безопасность на границах", - заявил греческий министр по делам миграции Нотис Митаракис в понедельник. Он отметил, что все большее число стран ЕС требуют от Еврокомиссии более жестких мер по сдерживанию миграции.
Для усиления безопасности на границу с Турцией будет отправлено еще 250 военных. На данный момент границу охраняют 1,5 тыс. человек - это на 500 больше, чем в начале прошлого года. Также около 800 сотрудников пограничной службы будут дополнительно размещены в аэропортах и регионах, близких к границе.
Как сообщает AP, власти решили усилить защиту границы частично в связи с захватом талибами власти в Афганистане этим летом.
За последние два года Греция ужесточила свои миграционную политику и патрулирование границ. На границе с Турцией была укреплена стена, а также установлена высокотехнологичная сеть видеонаблюдения в попытках остановить беженцев, которые пытаются нелегально перебраться в страну.
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