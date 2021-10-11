Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9672 RUR   0.0237 GBR   2.3182 TRY   0.1897

Цена на нефть

08.10 $/bbl   WTI 79.35 +1.34% Brent 82.39 +0.54%

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.10.2021 21:15

Греция усилит охрану на границе с Турцией для предотвращения миграции нелегалов

Греция усилит охрану на границе с Турцией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, в том числе, связанную с захватом Афганистана "Талибаном", сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Европа не граничит со странами, в которых идет война. И большинство прибывающих людей не подвергаются риску в последней транзитной стране, так что важно заново определить, как работают миграционная политика и безопасность на границах", - заявил греческий министр по делам миграции Нотис Митаракис в понедельник. Он отметил, что все большее число стран ЕС требуют от Еврокомиссии более жестких мер по сдерживанию миграции.

Для усиления безопасности на границу с Турцией будет отправлено еще 250 военных. На данный момент границу охраняют 1,5 тыс. человек - это на 500 больше, чем в начале прошлого года. Также около 800 сотрудников пограничной службы будут дополнительно размещены в аэропортах и регионах, близких к границе.

Как сообщает AP, власти решили усилить защиту границы частично в связи с захватом талибами власти в Афганистане этим летом.

За последние два года Греция ужесточила свои миграционную политику и патрулирование границ. На границе с Турцией была укреплена стена, а также установлена высокотехнологичная сеть видеонаблюдения в попытках остановить беженцев, которые пытаются нелегально перебраться в страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА, УСИЛЕНИЕ


Похожие новости


Территориальные притязания Греции противоречат международному праву - МИД Турции Греция не намерена вести гонку вооружений с Турцией, но будет укреплять оборону - премьер Турция и Греция договорились о сотрудничестве в энергетике, торговле, туризме и других сферах Минобороны Турции и Греции обсудят меры доверия в регионе Эрдоган поддержал главу МИД Турции, который "поставил на место" своего коллегу из Греции Переговоры глав МИД Турции и Греции в Анкаре закончились взаимными упреками

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]