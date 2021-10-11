Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9672 RUR   0.0237 GBR   2.3182 TRY   0.1897

Цена на нефть

08.10 $/bbl   WTI 79.35 +1.34% Brent 82.39 +0.54%

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.10.2021 21:30

Талибы заявили о планах встретиться с представителями ЕС в Дохе во вторник

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило, что во вторник планирует встретиться с представителями Евросоюза в Дохе, сообщают западные СМИ в понедельник со ссылкой на и.о. министра иностранных дел Амира Хана Муттаки.

"Завтра мы встречаемся с европейскими представителями. Мы проводим конструктивные встречи и с представителями других стран", - заявил он.

На минувших выходных талибы провели встречу в Дохе с представителями США. Они заявили, что она была успешной. Также в октябре талибы встречались с представителями Британии - спецпредставителем британского премьера по Афганистану Саймоном Гассом и временным поверенным в делах представительства Великобритании в Дохе Мартином Лонгденом. Они обсудили, как Лондон "может помочь Афганистану преодолеть гуманитарный кризис", эвакуацию из Афганистана желающих покинуть страну, а также необходимость предотвратить превращение этой страны в "инкубатор для терроризма".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


ЕС работает над открытием представительства в Кабуле - Боррель Вывод сил США из Афганистана - сигнал о том, что Европа должна учиться действовать самостоятельно - Боррель Борель увидел в уходе США из Афганистана сигнал о том, что Европа должна учиться действовать самостоятельно ЕС усилил гуманитарную помощь Афганистану, будет следить, как ее распределяют - Боррель Президент Туркменистана готов содействовать созданию условий для установления мира в Афганистане Евросоюз планирует увеличить поддержку афганцам с 50 млн до 200 млн евро - глава ЕК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]