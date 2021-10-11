Талибы заявили о планах встретиться с представителями ЕС в Дохе во вторник

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило, что во вторник планирует встретиться с представителями Евросоюза в Дохе, сообщают западные СМИ в понедельник со ссылкой на и.о. министра иностранных дел Амира Хана Муттаки.

"Завтра мы встречаемся с европейскими представителями. Мы проводим конструктивные встречи и с представителями других стран", - заявил он.

На минувших выходных талибы провели встречу в Дохе с представителями США. Они заявили, что она была успешной. Также в октябре талибы встречались с представителями Британии - спецпредставителем британского премьера по Афганистану Саймоном Гассом и временным поверенным в делах представительства Великобритании в Дохе Мартином Лонгденом. Они обсудили, как Лондон "может помочь Афганистану преодолеть гуманитарный кризис", эвакуацию из Афганистана желающих покинуть страну, а также необходимость предотвратить превращение этой страны в "инкубатор для терроризма".