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Дальнее зарубежье 11.10.2021 22:17

Переброшенные в Англию стратегические бомбардировщики ВВС США совершили первые полеты над Европой

Размещенные на временной основе на авиабазе Фэрфорд в Великобритании стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в понедельник выполнили первые полеты над Европой, сообщил новостной сайт Gloucestershire Live.

По данным очевидцев, в воздух были подняты два из четырех бомбардировщиков, переброшенных в Англию на прошлой неделе из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайс в штате Техас.

Судя по всему, самолеты совершали полеты с выключенными транспондерами, поэтому отследить их маршрут западным авиационным ресурсам не удалось.

Ожидается, что как и в ходе всех предыдущих американских временных бомбардировочных миссий, самолеты будут совершать полеты над различными регионами Европы, в том числе вблизи российских границ на Балтике и Черном море.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, БРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]