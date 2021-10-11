Переброшенные в Англию стратегические бомбардировщики ВВС США совершили первые полеты над Европой

Размещенные на временной основе на авиабазе Фэрфорд в Великобритании стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в понедельник выполнили первые полеты над Европой, сообщил новостной сайт Gloucestershire Live.

По данным очевидцев, в воздух были подняты два из четырех бомбардировщиков, переброшенных в Англию на прошлой неделе из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайс в штате Техас.

Судя по всему, самолеты совершали полеты с выключенными транспондерами, поэтому отследить их маршрут западным авиационным ресурсам не удалось.

Ожидается, что как и в ходе всех предыдущих американских временных бомбардировочных миссий, самолеты будут совершать полеты над различными регионами Европы, в том числе вблизи российских границ на Балтике и Черном море.