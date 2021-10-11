ЕБРР назначил нового главу представительства в Азербайджане

Камола Махмудова назначена новым главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане.

Махмудова в этой должности заменит Ивану Дуарте, которая возглавляла офис в Азербайджане в 2016-2021гг, сообщает ЕБРР.

В информации отмечается, что Махмудова приедет в Баку в 2022 году.

ЕБРР является одним из крупных институциональных инвесторов в Азербайджане. С 1992 года ЕБРР инвестировал 3,2 млрд евро в реализацию 177 проектов в Азербайджане. Основное внимание банк уделял развитию ненефтяного сектора Азербайджана, укреплению местных банков, увеличению инвестиций в "зеленую" экономику.

"Я рада возглавить операции ЕБРР в Азербайджане, стране, которая полна потенциала, чтобы стать чемпионом по переходу к "зеленым" проектам в портфеле банка. "Зеленый" переход - огромная проблема для каждой страны, и мы можем помочь Азербайджану в его усилиях. Наша цель - обеспечить долгосрочное финансирование, при этом частный сектор находится в центре внимания нашей деятельности", - сказала Махмудова, чьи слова приводятся в сообщении ЕБРР.

Махмудова имеет двойное гражданство - Узбекистана и Великобритании.

Н.Аббасова