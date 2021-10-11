Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9672 RUR   0.0237 GBR   2.3182 TRY   0.1897

Цена на нефть

08.10 $/bbl   WTI 79.35 +1.34% Brent 82.39 +0.54%

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 11.10.2021 21:51

ЕБРР назначил нового главу представительства в Азербайджане

Камола Махмудова назначена новым главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане.

Махмудова в этой должности заменит Ивану Дуарте, которая возглавляла офис в Азербайджане в 2016-2021гг, сообщает ЕБРР.

В информации отмечается, что Махмудова приедет в Баку в 2022 году.

ЕБРР является одним из крупных институциональных инвесторов в Азербайджане. С 1992 года ЕБРР инвестировал 3,2 млрд евро в реализацию 177 проектов в Азербайджане. Основное внимание банк уделял развитию ненефтяного сектора Азербайджана, укреплению местных банков, увеличению инвестиций в "зеленую" экономику.

"Я рада возглавить операции ЕБРР в Азербайджане, стране, которая полна потенциала, чтобы стать чемпионом по переходу к "зеленым" проектам в портфеле банка. "Зеленый" переход - огромная проблема для каждой страны, и мы можем помочь Азербайджану в его усилиях. Наша цель - обеспечить долгосрочное финансирование, при этом частный сектор находится в центре внимания нашей деятельности", - сказала Махмудова, чьи слова приводятся в сообщении ЕБРР.

Махмудова имеет двойное гражданство - Узбекистана и Великобритании.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, ОФИС, ГЛАВА


Похожие новости


ЕБРР продолжит поддержку экономики и частного сектора Азербайджана – глава офиса банка в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]