Баку и Белград подписали 3 документа для расширения сотрудничества

Азербайджан и Сербия подписали три документа, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.
Как передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на сообщение МИД Сербии, Баку и Белград подписали: соглашение "О взаимной отмене виз для лиц, обладающих загранпаспортами", Меморандум "О взаимопонимании и о политических консультациях между министерствами иностранных дел Сербии и Азербайджана" и Меморандум "О взаимопонимании по консульскому сотрудничеству между министерствами иностранных дел Азербайджана и Сербии".
Документы подписали главы внешнеполитических ведомств Джейхун Байрамов и Никола Селакович.
Селакович комментируя соглашение об отмене виз, подчеркнул, что данный шаг направлен на улучшение контактов и сотрудничества между гражданами двух стран.
"У нас впереди много планов, есть потенциал для будущего сотрудничества", - подчеркнул Селакович и выразил надежду, что вскоре Белград сможет принять "большого друга Сербии и сербского народа" - президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Глава МИД Сербии подчеркнул, что подписанные документы являются лишь частью пакета соглашений о сотрудничестве, которые готовят Баку и Белград.
Байрамов, в свою очередь, отметил, что в 2022 году Сербия и Азербайджан отметят 25-летия установления двусторонних отношений. "При таком подходе к развитию наших отношений и стратегического партнерства мы сможем углубить сотрудничество в различных сферах", - сказал Байрамов, подчеркнув, что политический диалог между двумя странами будет продолжен на принципах соблюдения норм и принципов международного права.
Н.Аббасова
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