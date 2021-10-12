На борьбу c COVID-19 уйдет не менее трех лет - ученый

Динамика заболеваемости COVID-19 сравнима с ситуацией с испанским гриппом в начале прошлого века, когда эпидемический подъем длился на протяжении трех лет, заявил в интервью "Интерфаксу" профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.
"Природа его (испанский грипп - ИФ) смягчила, длилось три года. Это естественное развитие вируса, его мутации, создание иммунных прослоек среди населения. Пока природа другого не придумала", - сказал ученый.
Испанский грипп, который называют "испанкой", в начале прошлого века привел к пандемии. По словам Яковлева, он, как и COVID-19, тяжело протекал и тоже вызывал цитокиновый шторм. Ученый считает, что коронавирус может стать таким же сезонным заболеванием, как грипп, от которого нужно будет прививаться каждый год.
Четвертая волна COVID-19 в Петербурге началась в первой декаде сентября, считает Яковлев. Причиной повышения заболеваемости стали возвращение из отпусков, с дач, окончание школьных каникул. Начали заражаться люди, которые болели давно, кто давно вакцинировался и те, кто еще не болел.
"Все время есть "горючий материал" для возбудителя, что приводит к таким подъемам", - отмечает Яковлев.
По его словам, осенний подъем будет более плавным по сравнению с летним в том числе из-за вакцинации.
Полный текст интервью опубликован на сайте interfax-russia.ru по адресу https://www.interfax-russia.ru/northwest/exclusives/professor-spbgu-aleksey-yakovlev-na-borbu-s-covid-19-uydet-bolee-treh-let.
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