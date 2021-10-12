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Дальнее зарубежье 12.10.2021 12:58

Китай начал антикоррупционные проверки финрегуляторов, госбанков, бирж

Власти Китая проведут антикоррупционные проверки в финансовых ведомствах, крупнейших государственных банках и страховых компаниях, сообщает агентство Bloomberg.

Инспекцией, которая будет длиться два месяца, займется Центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины. До 15 декабря комиссия будет принимать жалобы от осведомителей, говорится в ее сообщении.

Проверке будут подвергнуты в общей сложности 25 организаций, включая Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC).

Глава CBIRC Го Шуцин заявил во вторник, что сотрудничество с инспекторами будет приоритетом для сотрудников CBIRC.

Пекин проводит антикоррупционную проверку в финсекторе впервые за шесть лет. В этот раз инспекции будет подвергнут более широкий круг ведомств, включая Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны), Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC), биржи Шанхая и Шэнчжэня, крупнейшие госбанки, а также компании, управляющие портфелями "плохих" кредитов, включая China Huarong Asset Management Co.

Акции Agricultural Bank of China Ltd. подешевели на 0,8% на торгах в Гонконге во вторник, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 0,2%, бумаги Bank of China Ltd. стабильны.

"Проверки финансовых компаний создают неопределенность относительно возможных наказаний, будут ли это штрафы или более жесткое регулирование кредитной деятельности, - отмечают аналитики IG Asia Pte. - В любом случае это омрачает перспективы финансовых компаний на ближайшую перспективу".

Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что инспекции проверят связи фининститутов с частными компаниями - особенно с теми, которые в последнее время подвергались критике властей.

В ходе антикоррупционных проверок, проводившихся в последние годы, было наказано более 1,5 млн государственных чиновников. Так, в январе текущего года был казнен экс-глава China Huarong Лай Сяоминь, признанный виновным во взяточничестве и растрате, а экс-глава China Development Bank Ху Хуайбан приговорен к пожизненному заключению.

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Тэги: КИТАЙ, ФИНСЕКТОР, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]