В РФ выявлено почти 28,2 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 973 смерти за сутки - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 190 случаев, это меньше, чем было выявлено накануне, но вновь зафиксирован антирекорд летальных исходов - умерли 973 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 146 (7,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число новых заболевших коронавирусом в РФ по данным вторника на 1 тыс. 219 меньше, чем в понедельник, накануне сообщалось о 29 тыс. 409 заражениях, это был максимум с начала года.
Снижение уровня суточных выявлений отмечено в Москве, здесь зафиксировано 4 тыс. 699 новых случаев, в понедельник было 5 тыс. 002 заболевших, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 158 (2 тыс. 931 - 11 октября), в Московской области - 1 тыс. 804 (2 тыс. 184 по данным понедельника).
Несмотря на снижение числа новых заболевших, в РФ вновь зафиксировано максимальное за пандемию число смертей от коронавируса: за сутки умерли 973 пациента. Тенденция роста летальности прослеживается с двадцатых чисел сентября, за этот период уже было "обновлено" несколько антирекордов смертности.
Больше всего пациентов скончались в Москве - 70, в Петербурге - 62, в Свердловской области - 44.
После болезни выздоровели 20 тыс. 706 пациентов, из них 2 тыс. 477 человек приходится на Москву.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 832 тыс. 964 случая коронавирусной инфекции, 218 тыс. 345 умерших и 6 млн 894 тыс. 285 выписанных.
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