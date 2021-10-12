Боррель обсудил с главой МИД Украины ухудшение ситуации в Донбассе, заверил в поддержке ЕС суверенитета страны (версия 2)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил во вторник с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой ухудшение ситуации на востоке Украины и проблему выполнения "минских соглашений".
"Этим утром в Киеве в преддверии саммита ЕС-Украина обсудил с Дмитрием Кулебой усугубление ситуации на востоке Украины и выполнение минских соглашений", - написал Боррель в твиттере.
Боррель добавил, что Брюссель твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Глава Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь заявил, что ЕС остается "самым близким другом Украины".
"Сегодняшний саммит ЕС-Украина в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен укрепляет наше партнерство", - сообщил Мишель в твиттере.
Во вторник в Киеве проходит 23-й саммит Европейского Союза и Украины. ЕС на саммите представляет глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Украину - президент страны Владимир Зеленский.
Как ожидается, участники саммита еще раз засвидетельствуют приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
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