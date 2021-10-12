Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9649 RUR   0.0237 GBR   2.3117 TRY   0.1889

Цена на нефть

11.10 $/bbl   WTI 80.52 1.17 Brent 83.65 1.26

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.10.2021 13:38

Боррель обсудил с главой МИД Украины ухудшение ситуации в Донбассе, заверил в поддержке ЕС суверенитета страны (версия 2)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил во вторник с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой ухудшение ситуации на востоке Украины и проблему выполнения "минских соглашений".

"Этим утром в Киеве в преддверии саммита ЕС-Украина обсудил с Дмитрием Кулебой усугубление ситуации на востоке Украины и выполнение минских соглашений", - написал Боррель в твиттере.

Боррель добавил, что Брюссель твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь заявил, что ЕС остается "самым близким другом Украины".

"Сегодняшний саммит ЕС-Украина в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен укрепляет наше партнерство", - сообщил Мишель в твиттере.

Во вторник в Киеве проходит 23-й саммит Европейского Союза и Украины. ЕС на саммите представляет глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Украину - президент страны Владимир Зеленский.

Как ожидается, участники саммита еще раз засвидетельствуют приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Украинская Рада призывает Европейский парламент воспрепятствовать работе "Северного потока 2" Украина ожидает EUR600 млн макрофинансовой помощи ЕС в ноябре - премьер Зеленский предложил ЕС признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы Для полноправного членства в ЕС Украине понадобится 20 лет работы - президент Эстонии Второй транш ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы - Шефчович Евросоюз считает, что Россия стремится де-факто интегрировать часть Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]