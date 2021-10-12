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СНГ 12.10.2021 14:06

РФ ожидает участия талибов в московской встрече по Афганистану - Лавров

Россия рассчитывает на согласие движения "Талибан" принять участие во встрече в Московском формате по Афганистану, проведение которой запланировано на 20 октября в российской столице, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас получаем реакцию тех, кто был приглашен на эту встречу, в том числе ждем реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия", - сказал Лавров журналистам в Нур-Султане.

Министр также сообщил, что Россия совместно с рядом других стран, в частности на заседании Московского формата, намерена предложить провести под эгидой ООН конференцию об оказании содействия, в том числе гуманитарного, Афганистану.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]