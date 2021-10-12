РФ ожидает участия талибов в московской встрече по Афганистану - Лавров

Россия рассчитывает на согласие движения "Талибан" принять участие во встрече в Московском формате по Афганистану, проведение которой запланировано на 20 октября в российской столице, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас получаем реакцию тех, кто был приглашен на эту встречу, в том числе ждем реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия", - сказал Лавров журналистам в Нур-Султане.

Министр также сообщил, что Россия совместно с рядом других стран, в частности на заседании Московского формата, намерена предложить провести под эгидой ООН конференцию об оказании содействия, в том числе гуманитарного, Афганистану.