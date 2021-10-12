Интернет-холдинг Mail.ru Group переименован в VK

Интернет-холдинг Mail.ru Group сменит название на VK, сообщил его гендиректор Борис Добродеев.
"Сегодня мы приняли решение о том, чтобы назвать нашу экосистему, нашу группу компаний, VK", - сказал он в ходе трансляции мероприятия компании.
В первой половине дня вторника сайт corp.mail.ru был обновлен и уже работает под брендом VK.
Как говорится в пресс-релизе компании, ребрендинг является логичным продолжением представленной в 2020 году стратегии развития экосистемы компании, центром которой является социальная сеть "ВКонтакте".
В рамках реализации стратегии на рынок уже выведены такие продукты как система авторизации VK ID, программа лояльности VK Combo, мини-приложения VK Mini Apps, платежная система VK Pay.
В числе совместных проектов "ВКонтакте" и Mail.ru Group Добродеев назвал "VK объявления" (разработан в сотрудничестве соцсети и сервисом объявлений "Юла"), который пользуются более 10 млн человек в месяц; сервис "Почта ВКонтакте" (разработана Mail.ru Group совместно с "ВКонтакте"), которую за первые три дня ее работы скачали почти 6 млн человек. Также интернет-холдинг и соцсеть объединили рекламные технологии и рекламные команды, что увеличило эффективность рекламных продуктов.
По словам Добродеева, компания провела исследование, в ходе которого выяснилось, что далеко не каждый пользователь экосистемы холдинга в курсе, что он пользуется продуктами Mail.ru Group - то есть они воспринимали сервисы будто бы от разных брендов.
"Для внешнего рынка мы выглядим как разрозненный набор сервисов, и мы действительно запутали пользователей", - подчеркнул топ-менеджер.
По словам Добродеева, компания провела опрос, в ходе которого выяснилось, что 57% респондентов считают, что Mail.ru Group - это почтовый сервис, 8% связывают его с играми, 3% - с соцсетями, 2% - с такси.
При этом бренд VK имеет 100% узнаваемость у пользователей рунета, говорится в пресс-релизе компании. Социальную сеть ежедневно используют около 70% интернет-пользователей в РФ.
Добродеев сообщил, что Mail.ru Group на самом деле никогда не был пользовательским брендом, а прежде всего был корпоративным. В рамках ребрендинга холдинг намерен полностью переименовать часть своих продуктов и выпускать все новые продукты уже под брендом VK.
"Вся компания будет называться VK, как и основные экосистемные элементы. Новые сервисы и сервисы с не самым сильным брендом также будут носить бренд VK ... Вся наша B2B-экосистема также получит бренд VK", - сказал Добродеев.
Так, под брендом VK будут перезапущены музыкальный сервис (VK Музыка) и все рекламные продукты холдинга, произойдет постепенный ребрендинг сервиса объявлений "Юла" (VK Объявления), будут запущены проект VK Игры и "единый видеопродукт от всех сервисов группы - VK Видео. Все гаджеты Mail.ru Group будут выпускаться под брендом VK Devices.
"Что касается зрелых продуктов с сильными брендами - они сохранят свои бренды, но получат визуальную связку с VK. Это касается и компаний/продуктов, где мы не являемся 100-процентным акционером. Социальная сеть "ВКонтакте", конечно же сохранит свое название", - объяснил Добродеев, добавив, что ориентированный на международный рынок игровой холдинг My.Games также сохранит свои бренд и логотип.
Под своим брендом продолжат работу соцсеть "Одноклассники" и почтовый сервис "Почта Mail.ru", следует из сообщения.
Ожидается, что название юридического лица и тикер будут изменены поэтапно, указано, в свою очередь, в релизе компании. Ребрендинг не приведет к изменениям в операционной структуре бизнеса и отчетности.
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