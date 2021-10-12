Баку и Анкара подписали программу сотрудничества по окружающей среде до 2024 года

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во вторник принял делегацию во главе с министром по окружающей среде и градостроительству Турции Муратом Курумом.
По итогам переговоров стороны подписали Рабочую программу по реализации «Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Правительством Азербайджана и Правительством Турции», рассчитанную на 2022-2023гг.
«На встрече также обсуждались вопросы защиты окружающей среды, смягчения последствий изменения климата, правильного обращения с отходами, включая пластиковые отходы, а также вопрос особо охраняемых природных территорий», отметили в Минэкологии.
Э.Шафиев
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