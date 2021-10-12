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Экология 12.10.2021 13:48

Баку и Анкара подписали программу сотрудничества по окружающей среде до 2024 года

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во вторник принял делегацию во главе с министром по окружающей среде и градостроительству Турции Муратом Курумом.

По итогам переговоров стороны подписали Рабочую программу по реализации «Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Правительством Азербайджана и Правительством Турции», рассчитанную на 2022-2023гг.

«На встрече также обсуждались вопросы защиты окружающей среды, смягчения последствий изменения климата, правильного обращения с отходами, включая пластиковые отходы, а также вопрос особо охраняемых природных территорий», отметили в Минэкологии.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]