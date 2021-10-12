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Карабах 12.10.2021 13:52

Свыше 220 иностранных компаний представили проекты для организации бизнеса в Карабахе и Восточном Зангезуре

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана получило около 800 обращений от предпринимателей для организации бизнеса на освобожденных от армянской оккупации территориях, заявил председатель правления KOBIA Орхан Мамедов.

«Начиная с декабря 2020 года мы получили 791 обращение от предпринимателей, которые готовы организовать бизнес на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Из них 406 инвестиционные проекты, а 385 обращений связаны с организацией различных услуг», - сказал Мамедов во вторник в ходе «Online B2G Forum», организованном Caspian Energy Club.

Мамедов также сообщил, что 226 проектов представлены иностранными компаниями из 28 стран.

«Преимущественно предложения получены от компаний из Турции, России, Израиля и Казахстана», - сказал Мамедов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOBIA, БИЗНЕС, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]