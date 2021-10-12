Свыше 220 иностранных компаний представили проекты для организации бизнеса в Карабахе и Восточном Зангезуре

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана получило около 800 обращений от предпринимателей для организации бизнеса на освобожденных от армянской оккупации территориях, заявил председатель правления KOBIA Орхан Мамедов.

«Начиная с декабря 2020 года мы получили 791 обращение от предпринимателей, которые готовы организовать бизнес на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Из них 406 инвестиционные проекты, а 385 обращений связаны с организацией различных услуг», - сказал Мамедов во вторник в ходе «Online B2G Forum», организованном Caspian Energy Club.

Мамедов также сообщил, что 226 проектов представлены иностранными компаниями из 28 стран.

«Преимущественно предложения получены от компаний из Турции, России, Израиля и Казахстана», - сказал Мамедов.

Б.Рустамбеков