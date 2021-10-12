В вопросах функционирования дипмиссий РФ и США большого прогресса на переговорах с Нуланд достичь не удалось - Рябков

Россия не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США, в частности, по вопросам, связанным с функционированием дипмиссий в двух странах, об этом было заявлено американской стороне, сообщил во вторник "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее он провел в МИД РФ консультации с замгоссекретаря США Викторией Нуланд.
"Мы обсуждали вопросы двустороннего характера комплексно, достаточно углубленно. В составе американской делегации помимо старшей замгоссекретаря по политвопросам был представитель Белого дома, это позволяло тоже вести разговор напрямую и вполне откровенно", - сказал Рябков, комментируя прошедшие консультации.
Говоря о том, удалось ли достичь прогресса, в частности, в вопросах, связанных с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работы загранучреждений в двух странах, замминистра сказал: "Я не могу сказать, что у нас достигнут большой прогресс. Те сюжеты - визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России - скорее сохраняют в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения. О чем мы американским коллегам сказали прямо".
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