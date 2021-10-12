Любое военное присутствие США в Центральной Азии неприемлемо для России - Рябков

Москва подтвердила Вашингтону свою позицию о неприемлемости какого-либо военного присутствия США в любой форме в Центральной Азии, заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам состоявшихся в МИД РФ консультаций с замгоссекретаря США Викторией Нуланд.
"Что касается международной повестки дня, то обсуждалась тематика глобальной региональной безопасности, в том числе, с учетом второго раунда российско-американского диалога по стратегической стабильности. Мы обменялись оценками и тем, как идёт дальнейшая работа", - сказал замминистра.
"Обсуждался углубленно Афганистан, где мы в прямом и открытом диалоге довели до американцев наши предпочтения, включая констатацию того, что с учетом произошедшего основная ответственность за нормализацию восстановления жизни в Афганистане среди внешних акторов ложится, разумеется, на США и их союзников, которые по сути дела своим присутствием довели до того положения, которое мы наблюдаем. И второе: мы однозначно подтвердили неприемлемость для России военного присутствия США в какой бы то ни было форме в центрально-азиатских государствах", - подчеркнул Рябков.
Он отметил, что также обсуждались некоторые другие вопросы двустороннего характера.
"Но в целом надо сказать, что разговор был предметным, деловым, и, несмотря на трудности, картина не может быть названа однозначно мрачной, она достаточно нюансированная", - сказал Рябков.
Он напомнил, что у Нуланд продолжатся встречи в российской столице, в том числе, с официальными лицами: "Будем за этим тоже следить и, соответственно, взаимодействовать между структурами, которые в это вовлечены".
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