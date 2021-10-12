Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к активным действиям

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из тюремной камеры призывал своих сторонников к активным действиям.
"Незаконный, угнетающий, злой режим ежедневно смеется и издевается над нами. Этим издевательствам над обществом мы должны противопоставить активные действия, такие как борьба за защиту голосов избирателей во всех регионах, документирование фактов подкупа и запугивания избирателей со стороны властей, проведение акций у избирательных комиссий и судов", - пишет Саакашвили в послании, с которым ознакомил журналистов адвокат Димитри Садзаглишвили.
Саакашвили заявил, что 14 октября на митинг оппозиции в Тбилиси должны прийти как можно больше людей.
"Мы должны показать всем, что у нашего общества есть достоинство. Несмотря на ежедневное ухудшение моего здоровья, я ни при каких обстоятельствах не прекращу голодовку", - написал Саакашвили.
Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.
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