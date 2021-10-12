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ТЭК 12.10.2021 18:46

Украина начнет в 2022г внедрять программу энергосбережения при поддержке ЕС, нужно $11,4 млрд - Зеленский

Украина начнет внедрять программу энергосбережения в 2022 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Разработана эта программа (по энергосбережению - ИФ) уже абсолютно детально (. . .) Мы видим, что эту программу можем внедрить, и мы точно ее внедрим при поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны Европейского союза. В любом случае, мы будем начинать это делать в следующем году. Мы не можем ждать, когда угрожает нам сосед (Россия - ИФ) отключением или уменьшением объемов газа", - заявил Зеленский во время брифинга по итогам 23 саммита Украина-ЕС с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он отметил, что Украина должна быть действительно энергетически независимой.

По словам Зеленского, для реализации данной программы Украине в настоящее время необходимо около 300 млрд гривен ($11,4 млрд по текущему курсу).

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Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПРОГРАММА, ЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]