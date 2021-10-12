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Дальнее зарубежье 12.10.2021 19:31

ЕС представит на саммите G20 пакет помощи Афганистану на сумму в 1 млрд евро - глава Еврокомиссии

ЕС во вторник внеочередном саммите G20 по Афганистану предложит инициативу на сумму 1 млрд евро по оказанию помощи этой стране, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны сделать все в наших силах, чтобы избежать масштабного гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане. Нам нужно сделать это быстро. Сегодня на саммите G20 я представляю комплекс мер по поддержке Афганистана примерно на 1 млрд евро", - написала глава Еврокомиссии в твиттере.

В частности, эти меры предусматривают 300 млн евро на уже согласованную гуманитарную помощь, в том числе в сфере вакцинации, и еще не менее 250 млн евро на неотложные потребности, в том числе в здравоохранении. Средства также направят на поддержку соседей Афганистана и на обеспечение региональной безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ПОМОЩЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]