ЕС обещал Украине в 2021г финансовую помощь для поддержки реформ

Европейский союз предоставит Украине в 2021 году финансовую помощь для поддержки ключевых реформ и имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, это следует из совместного заявления по итогам украино-есовского саммита.
"Мы приветствовали презентацию ЕС экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства" и его флагманской инициативы для Украины, которые мобилизуют до EUR 6,47 млрд государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки возобновления после пандемии и договорились о его быстром внедрении", - говорится в заявлении.
ЕС также подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшим на востоке Украины в размере EUR 25,4 млн в 2021 году.
Украина и ЕС также согласились продолжить обсуждение и пересмотр путей усовершенствования имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, чтобы раскрыть ее полный потенциал и продвигать двустороннюю торговлю, говорится в документе.
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