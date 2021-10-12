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Регион 12.10.2021 20:16

ЕС обещал Украине в 2021г финансовую помощь для поддержки реформ

Европейский союз предоставит Украине в 2021 году финансовую помощь для поддержки ключевых реформ и имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, это следует из совместного заявления по итогам украино-есовского саммита.

"Мы приветствовали презентацию ЕС экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства" и его флагманской инициативы для Украины, которые мобилизуют до EUR 6,47 млрд государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки возобновления после пандемии и договорились о его быстром внедрении", - говорится в заявлении.

ЕС также подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшим на востоке Украины в размере EUR 25,4 млн в 2021 году.

Украина и ЕС также согласились продолжить обсуждение и пересмотр путей усовершенствования имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, чтобы раскрыть ее полный потенциал и продвигать двустороннюю торговлю, говорится в документе.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]