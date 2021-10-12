Глава Ростуризма хочет свести к нулю число несчастных случаев с россиянами на отдыхе в Турции

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в Турцию обсудила с замминистра туризма и культуры Надиром Алпасланом обеспечение безопасности туристов в гостиницах и на автодорогах, а также профилактику коронавируса среди россиян.
"Мы сегодня очень плотно поработали с турецкими коллегами в рамках подгруппы по безопасности - господином Алпасланом, замминистра культуры и туризма Турецкой республики. Очень откровенно обсудили все наши предложения. Очень много турецкие коллеги сделали за эти годы в части обсуждения безопасности, подгруппа работает. Но в вопросах безопасности и безопасного отдыха сложно переборщить. Здесь никогда не надо останавливаться на достигнутом, все время совершенствовать и законодательство, и контроль и надзор в этой сфере", - сказала Догузова на конференции в Анталье для турагентств.
По словам Догузовой, на встрече по инициативе российской стороны обсуждались три направления обеспечения безопасности. "Первое - это дорожно-транспортные происшествия. В первую очередь, это касается туристических автобусов. Мы с коллегами поделились нашими идеями, предложениями в этой части. В частности, мы видим тут необходимость ужесточения контроля со стороны принимающей стороны с тем, чтобы туристы, например, в обязательном порядке пристегивались. Мы видим, что часто летальные случаи происходят, потому что туристы не пристегнуты", - сказала глава Ростуризма.
Второй блок, по ее словам, касался происшествий на территории гостиниц. "Многое коллеги сделали за эти годы, я констатирую очень позитивную динамику в части обеспечения безопасности. Но хотим, чтобы это было на еще более высоком уровне - не просто минимизировать несчастные случаи на турецких курортах, но вообще свести к нулю. Чтобы безопасности наших туристов вообще ничего не угрожало. Мы хотим усилить работу в части навигации предупредительной, в том числе на русском языке. Жестче контролировать работу спасателей у бассейнов и много других вопросов, которые мы проговорили", - заявила Догузова.
Она затронула также проблему предотвращения заражения коронавирусом, указав, что в Ростуризм поступают обращения туристов, заболевших коронавирусом на отдыхе в Турции. "Турецкие коллеги обещали, что, если люди болеют ковидом, то все расходы за счет турецкой стороны, но есть случаи, когда гостиницы пытаются взять с туристов деньги. И много других разных случаев, мы их подробно обсудили... задача Ростуризма - сделать так, чтобы туристы чувствовали себя как можно комфортнее на отдыхе независимо от того, где они проводят свой отпуск", - сказала глава Ростуризма.
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