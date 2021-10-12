Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9649 RUR   0.0237 GBR   2.3117 TRY   0.1889

Цена на нефть

11.10 $/bbl   WTI 80.52 1.17 Brent 83.65 1.26

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 12.10.2021 20:30

Глава Ростуризма хочет свести к нулю число несчастных случаев с россиянами на отдыхе в Турции

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в Турцию обсудила с замминистра туризма и культуры Надиром Алпасланом обеспечение безопасности туристов в гостиницах и на автодорогах, а также профилактику коронавируса среди россиян.

"Мы сегодня очень плотно поработали с турецкими коллегами в рамках подгруппы по безопасности - господином Алпасланом, замминистра культуры и туризма Турецкой республики. Очень откровенно обсудили все наши предложения. Очень много турецкие коллеги сделали за эти годы в части обсуждения безопасности, подгруппа работает. Но в вопросах безопасности и безопасного отдыха сложно переборщить. Здесь никогда не надо останавливаться на достигнутом, все время совершенствовать и законодательство, и контроль и надзор в этой сфере", - сказала Догузова на конференции в Анталье для турагентств.

По словам Догузовой, на встрече по инициативе российской стороны обсуждались три направления обеспечения безопасности. "Первое - это дорожно-транспортные происшествия. В первую очередь, это касается туристических автобусов. Мы с коллегами поделились нашими идеями, предложениями в этой части. В частности, мы видим тут необходимость ужесточения контроля со стороны принимающей стороны с тем, чтобы туристы, например, в обязательном порядке пристегивались. Мы видим, что часто летальные случаи происходят, потому что туристы не пристегнуты", - сказала глава Ростуризма.

Второй блок, по ее словам, касался происшествий на территории гостиниц. "Многое коллеги сделали за эти годы, я констатирую очень позитивную динамику в части обеспечения безопасности. Но хотим, чтобы это было на еще более высоком уровне - не просто минимизировать несчастные случаи на турецких курортах, но вообще свести к нулю. Чтобы безопасности наших туристов вообще ничего не угрожало. Мы хотим усилить работу в части навигации предупредительной, в том числе на русском языке. Жестче контролировать работу спасателей у бассейнов и много других вопросов, которые мы проговорили", - заявила Догузова.

Она затронула также проблему предотвращения заражения коронавирусом, указав, что в Ростуризм поступают обращения туристов, заболевших коронавирусом на отдыхе в Турции. "Турецкие коллеги обещали, что, если люди болеют ковидом, то все расходы за счет турецкой стороны, но есть случаи, когда гостиницы пытаются взять с туристов деньги. И много других разных случаев, мы их подробно обсудили... задача Ростуризма - сделать так, чтобы туристы чувствовали себя как можно комфортнее на отдыхе независимо от того, где они проводят свой отпуск", - сказала глава Ростуризма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Белграде Путин и Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные процессы США призывают Турцию воздержаться от закупок у РФ военной техники Путин и Эрдоган обсудили конкретные места для возможного строительства новых АЭС в Турции - Песков Эрдоган заявил о поддержке Путиным создания "платформы шести" на Южном Кавказе РФ и Турция проведут высший Госсовет до конца года, если позволит эпидситуация - Кремль

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]