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Дальнее зарубежье 12.10.2021 20:42

Власти Лондона из-за COVID-19 не будут проводить новогоднее шоу фейерверков

Власти Лондона отменили шоу фейерверков, запланированное на Новый год, из-за опасений по поводу COVID-19, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление лондонской мэрии.

"Из-за неопределенности, вызванной пандемией COVID-19, всемирно известное новогоднее шоу в этом году не будет проводиться на берегах Темзы", - цитируют СМИ заявление офиса мэра Лондона Садика Хана.

Власти также пообещали изучить возможность организовать другие мероприятия, чтобы "Лондон встретил новый год впечатляющим образом".

СМИ отмечают, что в прошлом году это шоу также отменяли из-за пандемии, хотя в Лондоне вдоль Темзы все равно пускали фейерверки, а также было проведено световое шоу с участием беспилотных летательных аппаратов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ФЕЙЕРВЕРК, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]