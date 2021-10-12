Власти Лондона из-за COVID-19 не будут проводить новогоднее шоу фейерверков

Власти Лондона отменили шоу фейерверков, запланированное на Новый год, из-за опасений по поводу COVID-19, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление лондонской мэрии.

"Из-за неопределенности, вызванной пандемией COVID-19, всемирно известное новогоднее шоу в этом году не будет проводиться на берегах Темзы", - цитируют СМИ заявление офиса мэра Лондона Садика Хана.

Власти также пообещали изучить возможность организовать другие мероприятия, чтобы "Лондон встретил новый год впечатляющим образом".

СМИ отмечают, что в прошлом году это шоу также отменяли из-за пандемии, хотя в Лондоне вдоль Темзы все равно пускали фейерверки, а также было проведено световое шоу с участием беспилотных летательных аппаратов.