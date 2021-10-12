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СНГ 12.10.2021 20:55

Признание правительства талибов будет зависеть и от ситуации с правами афганских женщин, считает Матвиенко

Правовое положение женщин в Афганистане будет влиять на возможность признания власти талибов мировым сообществом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В случае если будут очевидные факты ущемления прав женщин, другие факторы угнетения женщин, я думаю, что это будет очень серьезно влиять на форматы сотрудничества и возможность признания (новых властей Афганистана - ИФ)", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, всех, и в первую очередь женщин, волнует дальнейшее развитие ситуации в Афганистане.

"И у нас есть основания для тревоги. Я полагаю, что мировое сообщество будет рассматривать вопросы возможного дальнейшего сотрудничества с талибами ... с учетом в том числе положения женщин в Афганистане", - сказала Матвиенко.

Россия внимательно следит за ситуацией в этой стране, отметила она.

Матвиенко сообщила, что в Евразийском женском форуме, который открывается в Санкт-Петербурге в среду, будет участвовать представительница Афганистана.

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Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, АФГАНИСТАН, ЖЕНЩИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]