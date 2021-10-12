Грузия в 2021г удвоила урожай фундука - до рекордных 65 тыс. тонн

Урожай лесных орехов (фундука) в Грузии в 2021 году, как и прогнозировалось, оказался рекордным - около 65 тыс. тонн, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе республики.

"Сбор урожая фундука фактически завершен. По предварительным данным, собрано, как и ожидалось, до 65 тыс. тонн", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как отметила пресс-служба, получению столь высокого урожая во многом способствовала государственная поддержка, оказанная фермерам, в том числе техническая помощь.

В июле перед началом сбора фундука ожидался урожай в а 55 тыс. тонн, но после того, как сбор вошел в активную фазу, специалисты увеличил прогноз до 65-70 тыс. тонн.

Как сообщалось, фундук, традиционно занимавший лидирующие позиции в перечне экспортной продукции Грузии, с 2017 году резко сдал их, что было обусловлено нашествием мраморных клопов (азиатские щитники), которые нанесли большой ущерб, как ореховым плантациям, так и цитрусовым и фруктовым садам. Комплекс мероприятий по борьбе с насекомыми-вредителями значительно сократил ареал их распространения, что положительно сказывается как на урожайности фундука, так и на его качестве. По данным Национальной службы статистики, в 2020 году в Грузии было получено 40,8 тыс. тонн орехов, в том числе 32,7 тыс. тонн фундука.

В прошлом году республика экспортировала 17 тыс. 905,6 тонны орехов (в основном фундука), что на 34,1% больше, чем в 2019 году, а выручка от их реализации выросла на 40,9%, до $94 млн (2,8% общего объема экспорта страны против 1,8% годом ранее).

Грузия занимает третье место в мире по производству фундука после Турции и Италии.