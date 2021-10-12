Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9649 RUR   0.0237 GBR   2.3117 TRY   0.1889

Цена на нефть

11.10 $/bbl   WTI 80.52 1.17 Brent 83.65 1.26

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 12.10.2021 22:03

Британский препарат от COVID-19 из комбинации двух антител проходит заключительную фазу испытаний

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca завершает испытания препарата для лечения COVID-19, сообщает портал Medical Xpress.

Препарат под рабочим названием AZD7442, изготовленный из комбинации двух антител, проходит третью фазу, или заключительные клинические испытания для оценки его безопасности и эффективности.

Отмечается, что в ходе исследования достигнуто значимое снижение тяжести симптомов заболевания. Эти положительные результаты показывают, что внутримышечные инъекции AZD7442 могут успешно применяться для лечения пациентов с коронавирусом.

В исследовании приняли участие 903 человека, 90% из которых имели высокий риск прогрессирования COVID-19 до тяжелого состояния.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕПАРАТ, ИСПЫТАНИЯ


Похожие новости


Более 35% пациентов с COVID-19 испытывают как минимум один долговременный симптом заболевания - исследование Новые мутации SARS-CoV-2 появляются примерно раз в неделю - исследование Привитые от COVID-19 при штамме "дельта" могут быть такими же носителями вируса, что и невакцинированные - исследование В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных В Великобритании за сутки выявили почти 50 тыс. случаев COVID-19, это рекорд с января - статистика Англия собирается отменять санитарные ограничения, несмотря на прирост числа больных COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]