Британский препарат от COVID-19 из комбинации двух антител проходит заключительную фазу испытаний

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca завершает испытания препарата для лечения COVID-19, сообщает портал Medical Xpress.

Препарат под рабочим названием AZD7442, изготовленный из комбинации двух антител, проходит третью фазу, или заключительные клинические испытания для оценки его безопасности и эффективности.

Отмечается, что в ходе исследования достигнуто значимое снижение тяжести симптомов заболевания. Эти положительные результаты показывают, что внутримышечные инъекции AZD7442 могут успешно применяться для лечения пациентов с коронавирусом.

В исследовании приняли участие 903 человека, 90% из которых имели высокий риск прогрессирования COVID-19 до тяжелого состояния.