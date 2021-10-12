Британский препарат от COVID-19 из комбинации двух антител проходит заключительную фазу испытаний

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca завершает испытания препарата для лечения COVID-19, сообщает портал Medical Xpress.
Препарат под рабочим названием AZD7442, изготовленный из комбинации двух антител, проходит третью фазу, или заключительные клинические испытания для оценки его безопасности и эффективности.
Отмечается, что в ходе исследования достигнуто значимое снижение тяжести симптомов заболевания. Эти положительные результаты показывают, что внутримышечные инъекции AZD7442 могут успешно применяться для лечения пациентов с коронавирусом.
В исследовании приняли участие 903 человека, 90% из которых имели высокий риск прогрессирования COVID-19 до тяжелого состояния.
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