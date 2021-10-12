РФ не планирует запрещать покупку криптовалют на иностранных биржах - Моисеев

Россия не планирует идти по пути Китая и вводить запрет на покупку гражданами криптовалют на иностранных биржах, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Сейчас я могу сказать только то, что у нас расчеты (в криптовалюте - ИФ) на территории РФ запрещены. При этом граждане могут покупать и пользоваться кошельками за пределами РФ. Так оно пока, я думаю, и останется. Пока нет планов что-то менять", - сказал он.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты подумают над законодательным ограничением на вложения неквалифицированных инвесторов в криптовалюты и криптоактивы. Данные меры, по мнению главы комитета, необходимы для защиты частных инвесторов. По его словам, на приобретение цифровой валюты сейчас идут миллиарды долларов, есть большой риск, но и большая доходность. "Здесь нам нужно, конечно, прописать в законодательстве нормы, которые оградят неквалифицированного инвестора в непродуманные вложения в цифровые валюты", - сказал Аксаков.
В сентябре Китай запретил иностранным биржам предоставлять услуги по покупке криптовалюты на территории страны, с весны также страна последовательно ведет борьбу с майнингом криптовалют. Одновременно ряд европейских стран и США частично снимают ограничения на использование криптовалют в качестве финансового инструмента. В России вопрос законодательного регулирования криптовалют отражен в законе о цифровых финансовых активах: запрещен выпуск не обеспеченных реальными активами криптовалют на российских финансовых площадках, также запрещены расчеты в них, при этом разрешена покупка на зарубежных площадках.
По данным агрегатора CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют в текущем году колеблется от $1 трлн до более чем $2 трлн. В пиковый месяц роста стоимости биткойна в мае капитализация достигала $2,4 трлн.
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