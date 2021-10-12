МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения последних лет в отношении работы загранпредставительств

Антироссийские действия со стороны Вашингтона не будут оставаться без ответа, однако в Москве не стремятся к эскалации отношений, заявили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.
В комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам консультаций замглавы МИД России Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, отмечается, что особое внимание на встрече было уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.
"С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", - заявили на Смоленской площади.
В МИД РФ также сообщили, что до сведения Нуланд было доведено, что "продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений".
"Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", - отметил в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там также сообщили, что в беседе принял участие замминистра обороны РФ Александр Фомин
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