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Дальнее зарубежье 12.10.2021 22:20

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения последних лет в отношении работы загранпредставительств

Антироссийские действия со стороны Вашингтона не будут оставаться без ответа, однако в Москве не стремятся к эскалации отношений, заявили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

В комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам консультаций замглавы МИД России Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, отмечается, что особое внимание на встрече было уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.

"С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ также сообщили, что до сведения Нуланд было доведено, что "продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений".

"Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", - отметил в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там также сообщили, что в беседе принял участие замминистра обороны РФ Александр Фомин

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]