Представитель ЕС попытается уговорить иранские власти возобновить переговоры по атому

Высокопоставленный представитель ЕС, как ожидается, на этой неделе отправится в Тегеран, чтобы попытаться достичь соглашения о возобновлении венских переговоров по иранской ядерной сделке, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, в иранскую столицу отправится заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.
По сообщению Bloomberg, представитель Еврокомиссии Петер Стано отказался комментировать информацию о такой поездке официальных лиц ЕС в Тегеран, указав при этом, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "неоднократно отмечал, что важно срочно возобновить переговоры как можно скорее".
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - СВПД, которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы с обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПД, при непрямом участии США, провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД в полном объеме и возвращении в сделку Соединенных Штатов. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства. На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций. Однако пока переговоры не возобновились.
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