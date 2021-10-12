Конфликт в Карабахе остается нерешенным, говорить о стабилизации ситуации рано - Пашинян

Говорить о стабилизации ситуации в Карабахе рано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"К сожалению, в нашем регионе пока что нельзя говорить о полной стабилизации ситуации. Нагорно-Карабахский конфликт остается нерешенным", - заявил Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что Россия играет ключевую роль в разрешении карабахского конфликта и обеспечении безопасности в регионе.