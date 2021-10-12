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Карабах 12.10.2021 18:43

Конфликт в Карабахе остается нерешенным, говорить о стабилизации ситуации рано - Пашинян

Говорить о стабилизации ситуации в Карабахе рано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"К сожалению, в нашем регионе пока что нельзя говорить о полной стабилизации ситуации. Нагорно-Карабахский конфликт остается нерешенным", - заявил Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что Россия играет ключевую роль в разрешении карабахского конфликта и обеспечении безопасности в регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]