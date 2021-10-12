Путин предлагает Пашиняну обсудить вопросы урегулирования на Южном Кавказе

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Армении Николой Пашиняном предложил ему "сверить часы" перед саммитом СНГ и обсудить вопросы урегулирования на Южном Кавказе.
"Скоро у нас саммит СНГ. Мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению. Ну и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия, в том числе в урегулировании в регионе на сегодняшний день, да и в долгосрочной перспективе", - сказал Путин перед началом переговоров.
При этом он подчеркнул значение личных встреч для достижения результата.
"Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону. Но, конечно, личные встречи всегда продуктивнее проходят для достижения нужного нам результата. Надеюсь, что так будет и в этот раз, поговорим и в формальной, и в неформальной обстановке - пообедаем вместе", - сказал Путин.
Он предложил Пашиняну обсудить "текущие дела" и вопросы на перспективу.
Конфликт в Карабахе остается нерешенным, говорить о стабилизации ситуации рано - Пашинян
Президент Азербайджана утвердил меморандум, регулирующий ряд вопросов при совместных учениях азербайджанских и турецких спецназовцев
Цены на нефть перешли к снижению
Тарифы Транснефти в 2022г планируется повысить по схеме "инфляция минус" - ФАС
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал в Украину нефти на $320 млн
Глава Ростуризма хочет свести к нулю число несчастных случаев с россиянами на отдыхе в Турции
В Азербайджане резерв вакцин COVID-19 составляет около 3 млн доз - Минздрав
В Азербайджане двукратный суточный прирост новых случаев COVID-19
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Посол Пакистана в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В AccessBank продолжаются процентные скидки!
Компания Bakcell получила «Золотой Сертификат о пожертвовании» от Фонда возрождения Карабаха
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии