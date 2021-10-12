Азербайджан в январе-сентябре экспортировал в Украину нефти на $320 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2021 года являлся основным поставщиком нефти в Украину.
По данным Государственной таможенной службы Украины, за девять месяцев импортировано сырье на $458,135 млн (рост на 46,3%), в том числе из Азербайджана - на $319,866 млн, Алжира - на $92,356 млн, Ливии - на $45,381 млн, других стран - на $0,532 млн.
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