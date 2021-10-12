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ТЭК 12.10.2021 19:33

Азербайджан в январе-сентябре экспортировал в Украину нефти на $320 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2021 года являлся основным поставщиком нефти в Украину.

По данным Государственной таможенной службы Украины, за девять месяцев импортировано сырье на $458,135 млн (рост на 46,3%), в том числе из Азербайджана - на $319,866 млн, Алжира - на $92,356 млн, Ливии - на $45,381 млн, других стран - на $0,532 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]