Азербайджан в январе-сентябре экспортировал в Украину нефти на $320 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2021 года являлся основным поставщиком нефти в Украину.

По данным Государственной таможенной службы Украины, за девять месяцев импортировано сырье на $458,135 млн (рост на 46,3%), в том числе из Азербайджана - на $319,866 млн, Алжира - на $92,356 млн, Ливии - на $45,381 млн, других стран - на $0,532 млн.