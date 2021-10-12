Участники саммита G20 по Афганистану поручили ООН координировать оказание гумпомощи Афганистану

Руководители стран G20 по итогам саммита договорились поручить ООН координировать операции по оказанию гуманитарной помощи Афганистану, заявил во вторник председатель совета министров Италии Марио Драги.

"ООН предоставили мандат на координацию гуманитарных инициатив", - сказал он на пресс-конференции по итогам организованного Италией виртуального саммита, посвященного афганской проблеме. Драги добавил, что, таким образом, ООН станет "основным режиссером" поставок гуманитарной помощи афганцам.

Он отметил, что на саммите обсудили и необходимость "спасения того, что осталось" от афганской банковской системы, так как без нее будет крайне сложно оказывать помощь жителям Афганистана. Также, по словам Драги, речь шла о проблеме возобновления работы аэропорта Кабула, так как он может сыграть ключевую роль для гуманитарных операций.

Говоря о том, что в работе саммита не приняли участие лидеры РФ и КНР - Владимир Путин и Си Цзиньпин - Драги отметил, что не видит в этом проблемы. "Не вижу в этом внешнеполитических мотивов", - сказал премьер, добавив, что и Москва, и Пекин заранее предупредили, что будут представлены на саммите руководителями более низкого уровня.