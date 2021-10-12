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ТЭК 12.10.2021 20:02

Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после продолжающегося роста.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $83,32 за баррель, что на $0,33 (0,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,45 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку рынку в последнее время оказывает продолжающийся энергетический кризис в странах Азии и Европы. В условиях экономического восстановления значительно вырос спрос на энергоносители, уровень запасов которых в преддверии начала зимы значительно сократился.

На этом фоне страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно, что с трудом удовлетворяет мировой спрос.

"ОПЕК + будет продолжать настаивать на осторожном подходе к поставкам в конце года, поэтому не стоит ждать "медвежьего" тренда на рынках", - считает нефтяной брокер PVM Стэфан Бреннок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]