Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после продолжающегося роста.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $83,32 за баррель, что на $0,33 (0,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,45 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку рынку в последнее время оказывает продолжающийся энергетический кризис в странах Азии и Европы. В условиях экономического восстановления значительно вырос спрос на энергоносители, уровень запасов которых в преддверии начала зимы значительно сократился.

На этом фоне страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно, что с трудом удовлетворяет мировой спрос.

"ОПЕК + будет продолжать настаивать на осторожном подходе к поставкам в конце года, поэтому не стоит ждать "медвежьего" тренда на рынках", - считает нефтяной брокер PVM Стэфан Бреннок.