Минсельхоз США вновь сохранил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2021 г. в 72,5 млн т, экспорта - в 35 млн т

Минсельхоз США, в октябре, как и в сентябре, сохранил оценку сбора пшеницы в РФ в этом году на уровне 72,5 млн тонн, следует из ежемесячного обзора ведомства.
Прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) также не изменился и составляет 35 млн тонн.
В таком же объеме прогнозируется и экспорт пшеницы из ЕС. Таким образом, по оценке Минсельхоза США, РФ в этом сезоне разделит первенство на мировом рынке пшеницы с ЕС.
Прогноз переходящих запасов пшеницы снижен до 9,48 млн тонн с 9,98 млн тонн.
В то же время Минсельхоз США снизил прогноз сбора фуражного зерна в РФ - до 38,7 млн тонн с 39,9 млн тонн по сентябрьской оценке. Прогноз экспорта этого зерна также уменьшен - до 9,18 млн тонн с 9,98 млн тонн месяцем ранее. Оценка переходящих запасов составляет 1,25 млн тонн против 1,35 млн тонн в сентябре.
Прогноз по сбору кукурузы снижен до 15 млн тонн с 15,5 млн тонн в сентябре, по ее экспорту - до 4,5 млн тонн с 4,8 млн тонн, переходящих запасов - до 0,39 млн тонн с 0,49 млн тонн.
По октябрьскому прогнозу Минсельхоза США, мировой сбор пшеницы в этом году составит 775,87 млн тонн (780,28 млн тонн по оценке в сентябре), фуражного зерна - 1 млрд 493,96 млн тонн (1 млрд 496,89 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 198,22 млн тонн (1 млрд 197,77 млн тонн).
По оценке Минсельхоза РФ, сбор пшеницы в этом году составит 81 млн тонн, всего зерна и зернобобовых культур - 127,4 млн тонн.
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