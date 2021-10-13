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СНГ 13.10.2021 00:02

Мишустин утвердил в два раза меньше квот на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в РФ в 2022 году, чем в текущем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квоты на выдачу более 18,9 тыс. разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства в 2022 году.

Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно документу, больше всего разрешений получили Москва - 1500, Московская область - 1250, Санкт-Петербург - 600.

Между тем, по данным из открытых источников, в 2021 году была выделена квота на 39,3 тыс. иностранцев, в 2020 - 60,2 тыс. разрешений, в 2019 - на 83,4 тыс., а в 2018 году - 90,3 тыс.

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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ПРОЖИВАНИЕ, КВОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]