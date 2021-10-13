Мишустин утвердил в два раза меньше квот на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в РФ в 2022 году, чем в текущем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квоты на выдачу более 18,9 тыс. разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства в 2022 году.

Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно документу, больше всего разрешений получили Москва - 1500, Московская область - 1250, Санкт-Петербург - 600.

Между тем, по данным из открытых источников, в 2021 году была выделена квота на 39,3 тыс. иностранцев, в 2020 - 60,2 тыс. разрешений, в 2019 - на 83,4 тыс., а в 2018 году - 90,3 тыс.