ITC США инициирует антидемпинговое расследование в отношении труб нефтяного сортамента из РФ, Аргентины, Мексики и Кореи

Международная торговая комиссия (ITC) США инициировала начало предварительного антидемпингового расследования в отношении ввозимых на территорию страны труб нефтяного сортамента (OCTG) из России, Аргентины, Мексики и Южной Кореи.
Расследование было инициировано в ответ на обращения Borusan Mannesmann Pipe US, PTC Liberty Tubulars, U.S. Steel Tubular Products, Welded Tube USA, а также Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (AFLCIO), говорится в сообщении ITC.
"Трубная металлургическая компания" является крупнейшим российским производителем трубной продукции. Компания - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Основным бенефициаром является Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%. Этой весной компания закрыла сделку по покупке "Челябинского трубопрокатного завода" у Андрея Комарова. Согласно оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке в сегменте OCTG труб, составляет около 67%.
Главы МИД Азербайджана и Ирана договорились решать все разногласия путем диалога
Конфликт в Карабахе остается нерешенным, говорить о стабилизации ситуации рано - Пашинян
Президент Азербайджана утвердил меморандум, регулирующий ряд вопросов при совместных учениях азербайджанских и турецких спецназовцев
Шейх и Патриарх обсудили вопросы межрелигиозного взаимодействия
Британский препарат от COVID-19 из комбинации двух антител проходит заключительную фазу испытаний
Глава Ростуризма хочет свести к нулю число несчастных случаев с россиянами на отдыхе в Турции
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Мишустин утвердил в два раза меньше квот на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в РФ в 2022 году, чем в текущем
Глава Пентагона посетит на следующей неделе Грузию, Украину
Участники саммита G20 по Афганистану поручили ООН координировать оказание гумпомощи Афганистану
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Посол Пакистана в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В AccessBank продолжаются процентные скидки!
Компания Bakcell получила «Золотой Сертификат о пожертвовании» от Фонда возрождения Карабаха
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии