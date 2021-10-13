Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9649 RUR   0.0237 GBR   2.3117 TRY   0.1889

Цена на нефть

11.10 $/bbl   WTI 80.52 1.17 Brent 83.65 1.26

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 13.10.2021 00:31

ITC США инициирует антидемпинговое расследование в отношении труб нефтяного сортамента из РФ, Аргентины, Мексики и Кореи

Международная торговая комиссия (ITC) США инициировала начало предварительного антидемпингового расследования в отношении ввозимых на территорию страны труб нефтяного сортамента (OCTG) из России, Аргентины, Мексики и Южной Кореи.

Расследование было инициировано в ответ на обращения Borusan Mannesmann Pipe US, PTC Liberty Tubulars, U.S. Steel Tubular Products, Welded Tube USA, а также Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (AFLCIO), говорится в сообщении ITC.

"Трубная металлургическая компания" является крупнейшим российским производителем трубной продукции. Компания - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Основным бенефициаром является Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%. Этой весной компания закрыла сделку по покупке "Челябинского трубопрокатного завода" у Андрея Комарова. Согласно оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке в сегменте OCTG труб, составляет около 67%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРУБЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]