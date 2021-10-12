Глава Пентагона посетит на следующей неделе Грузию, Украину

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Грузию, Украину, Румынию, а затем - отправится в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО, заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр (Остин - ИФ) и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО", - сказал он.

Заседание глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.