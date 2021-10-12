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Регион 12.10.2021 23:48

Глава Пентагона посетит на следующей неделе Грузию, Украину

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Грузию, Украину, Румынию, а затем - отправится в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО, заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр (Остин - ИФ) и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО", - сказал он.

Заседание глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.

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Тэги: ПЕНТАГОН, ЕВРОПА, ПОЕЗДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]