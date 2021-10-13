Главы МИД Азербайджана и Ирана договорились решать все разногласия путем диалога

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону двусторонние отношения, отметили необходимость урегулирования всех разногласий путем диалога.
«Министры обменялись мнениями о текущем состоянии отношений между двумя странами. Стороны отметили, что наблюдаемая в последнее время риторика вредит отношениям между двумя странами и все разногласия должны быть урегулированы путем диалога», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Главы МИД подчеркнули необходимость всегда придерживаться принципа территориальной целостности и суверенитета стран.
«Стороны приняли решения о необходимости прямого обсуждения между госорганами двух стран вопроса транзитных перевозок. Министры также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Напряженность в отношениях между Тегераном и Баку наблюдается с середины сентября. Власти Ирана выразили беспокойство якобы присутствием Израиля в ряде приграничных регионов Азербайджана. Власти Азербайджана, в свою очередь, отвергают эти обвинения и считают их бездоказательными.
Р.Ахмедов
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