В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 187 млн человек - CDC

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что по состоянию на утро минувшего вторника в стране полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 187 млн 714 тыс. 829 человек.
По меньшей мере первая из положенных двух доз вакцины введена 217 млн 403 тыс. 897 жителям.
Более 8,5 млн человек с ослабленной иммунной системой, которые, вероятно, могут иметь более слабую защиту в результате введения двух доз, получили бустерную дозу вакцин Pfizer или Moderna.
Медицинскими властями США одобрены к применению вакцины Moderna и Pfizer, требующие введения двух доз, а также одноразовый препарат Johnson & Johnson.
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