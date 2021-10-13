Для проведения саммита Китай - США необходимы благоприятные условия - замглавы МИД КНР

Вопрос о проведении до конца года китайско-американской встречи на высшем уровне обсуждался сторонами, но для реализации этой идеи обе стороны должны приложить усилия, чтобы создать соответствующие благоприятные условия, заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
"Китаю и Соединенным Штатам необходимо работать вместе, чтобы создать хорошую атмосферу и позитивные условия для встречи глав двух государств", - сказал дипломат в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Он отметил, что вопрос о проведении в видеоформате встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена обсуждался во время недавних переговоров в Цюрихе главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
По словам замминистра, Китай и США "поддерживают общение и диалог на высоком уровне, что свидетельствует о том, что Китай всегда был добросовестен и искренен и активно содействовал улучшению китайско-американских отношений, и дверь для диалога всегда открыта".
"Мы придаем большое значение недавним позитивным заявлениям американской стороны о китайско-американских отношениях и надеемся, что американская сторона будет эффективно осуществлять политику и делать больше на практике для улучшения китайско-американских отношений", сказал Лэ Юйчэн.
Текст интервью опубликован на сайте МИД КНР.
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