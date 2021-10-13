Роль России в возобновлении переговоров с КНДР важна, заявляют в Южной Корее

Россия должна сыграть важную роль в возобновлении переговоров о денуклеаризации с Северной Кореей, считает спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Кю Дук.
"Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен. Процесс диалога должен быть быстро возобновлен, и роль России важна", - цитирует южнокорейское агентство "Ренхап" заявление Но Кю Дука, сделанное им в аэропорту перед вылетом в Москву для встречи с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым.
По его мнению, Россия - страна, которая хорошо понимает позицию КНДР.
"В целях улучшения межкорейских отношений и возобновления переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей (мы будем - ИФ) просить Россию продолжать свою роль, как она делала это до сих пор конструктивным образом", - отметил Но Кю Дук.
Он добавил, что среди прочих вопросов будет обсуждаться предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о декларации о прекращении Корейской войны.
"Ренхап" напоминает, что встреча Но Кю Дука и Моргулова должна состояться в четверг.
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