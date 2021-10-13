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Дальнее зарубежье 13.10.2021 10:22

Роль России в возобновлении переговоров с КНДР важна, заявляют в Южной Корее

Россия должна сыграть важную роль в возобновлении переговоров о денуклеаризации с Северной Кореей, считает спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Кю Дук.

"Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен. Процесс диалога должен быть быстро возобновлен, и роль России важна", - цитирует южнокорейское агентство "Ренхап" заявление Но Кю Дука, сделанное им в аэропорту перед вылетом в Москву для встречи с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым.

По его мнению, Россия - страна, которая хорошо понимает позицию КНДР.

"В целях улучшения межкорейских отношений и возобновления переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей (мы будем - ИФ) просить Россию продолжать свою роль, как она делала это до сих пор конструктивным образом", - отметил Но Кю Дук.

Он добавил, что среди прочих вопросов будет обсуждаться предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о декларации о прекращении Корейской войны.

"Ренхап" напоминает, что встреча Но Кю Дука и Моргулова должна состояться в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, КНДР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]